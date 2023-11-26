У берегов Греции затонуло грузовое судно, есть погибшие

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Грузовое судно потерпело крушение рядом с греческим островом Лесбос.
Сообщается о 14 погибших членах экипажа, сообщает агентство AMNA.
Грузовое судно потерпело крушение в 4,5 морской мили к юго-западу от Лесбоса. В данный момент ведётся поисково-спасательная операция, в которой участвуют катера греческих портовых служб, вертолет ВВС и фрегат ВМС.
Грузовое судно Raptor двигалось в Турцию с поставкой соли. На корабле работали два сирийца, четверо индийцев и восемь египтян. В 7:00 утра судно сигнализировало о механической неисправности, а в 8:20 пропало с радаров.
Портал NewsIt.gr пишет, что судно было под флагом Коморских островов. Одного моряка удалось спасти, поиски остальных членов экипажа ведутся.
Ранее, в октябре, в Северном море произошло столкновение двух грузовых суден. В аварии скончался один человек, ещё четверо числятся пропавшими без вести.
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Грузовое судно потерпело крушение в 4,5 морской мили к юго-западу от Лесбоса. В данный момент ведётся поисково-спасательная операция, в которой участвуют катера греческих портовых служб, вертолет ВВС и фрегат ВМС.
Портал NewsIt.gr пишет, что судно было под флагом Коморских островов. Одного моряка удалось спасти, поиски остальных членов экипажа ведутся.
Ранее, в октябре, в Северном море произошло столкновение двух грузовых суден. В аварии скончался один человек, ещё четверо числятся пропавшими без вести.
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Мария Фирсова