Шесть дней ели кокосы: в Тихом океане спасли моряков, выложивших листьями HELP

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Моряков эвакуировали с необитаемого острова в Тихом океане спустя шесть дней, сообщает телеканал CBS.
Как пишет канал, моряки-рыболовы не смогли выбраться с маленького атолле Пикелот, который является частью Федеративных Штатов Микронезии, из-за поломки лодки.
Моряков начали искать только спустя шесть дней — после обращения от родственников. К их поискам подключились береговая охрана и ВМС США.
По данным CBS, мужчины выложили на пляже пальмовыми листьями слово HELP, которое заметили с самолета береговой охраны. Добавляется, что они выжили только за счёт того, что ели кокосы. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
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Моряков начали искать только спустя шесть дней — после обращения от родственников. К их поискам подключились береговая охрана и ВМС США.
По данным CBS, мужчины выложили на пляже пальмовыми листьями слово HELP, которое заметили с самолета береговой охраны. Добавляется, что они выжили только за счёт того, что ели кокосы. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
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Алёна Самарева