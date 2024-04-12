В Оренбурге проводится массовая эвакуация из-за ухудшения ситуации с паводками

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Ситуация с паводками в Оренбурге критическая, проводится массовая эвакуация. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин.
Глава региона подчеркнул, что уровень воды в реке Урал поднялся до опасной отметки в 1143 сантиметра.
Он призвал жителей нескольких районов города срочно эвакуироваться, взяв с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости.
Отмечается, что в городе звучит сирена.
Накануне, 11 апреля, сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг исторической отметки в 1092 сантиметра. Уже к двум часам ночи по мск он поднялся до 1115 сантиметров, о чём сообщала администрация Оренбургского района области.
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В Оренбурге прозвучала сирена об эвакуации
Он призвал жителей нескольких районов города срочно эвакуироваться, взяв с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости.
Отмечается, что в городе звучит сирена.
Накануне, 11 апреля, сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг исторической отметки в 1092 сантиметра. Уже к двум часам ночи по мск он поднялся до 1115 сантиметров, о чём сообщала администрация Оренбургского района области.
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В Оренбурге прозвучала сирена об эвакуации
Анастасия Чинкова