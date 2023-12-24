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Шквальный ветер оставил без света больше ста тысяч россиян

Минэнерго РФ: В Дагестане 127 тысяч человек остались без света из-за непогоды
24 декабря 2023, 03:29
Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

В Дагестане более 127 тысяч человек остались без света из-за шквалистого ветра до 25 метров в секунду, сообщило в своём Telegram-канале Министерство энергетики в России.
Вечером 23 декабря из-за непогоды электроэнергию не подавали в 57 населенных пунктов, включая столицу региона Махачкалу. Энергетики перешли на особый режим работы, в восстановлении снабжения участвуют 30 бригад, а ещё 173 бригады готовы к оперативному реагированию в случае возникновения внештатных ситуаций на энергетических объектах.

В итоге к 22:00 мск субботы у 75% пострадавших потребителей была восстановлена подача электроэнергии. Обесточенными остаются 13,2 тыс. жителей республики.


По прогнозам синоптиков, в Дагестане ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду.

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В Сочи ураган срывает крыши и валит десятки деревьев, уже погиб человек
РИА Новости: Мощный ураган сорвал крышу дома и повалил более 60 деревьев в Сочи
24 декабря 2023, 02:12

Фото: iStock/JTeivans

Ураганный ветер частично сорвал крышу жилого дома в Сочи и вырвал с корнями более шести десятков деревьев, сообщает РИА Новости. Мэр города Алексей Копайгородский призвал местных жителей не выходить на улицу и остаться дома.




Это предупреждение оказалось совсем не лишним: один человек уже погиб, его придавило упавшим деревом. По информации Telegram-канала SHOT, трагедия произошла поздним вечером в субботу, 23 декабря, на сочинской улице 60-летия ВЛКСМ, пешеход погиб на месте от полученных травм.

Как мы писали ранее, из-за мощного шторма были закрыты трассы и почти все канатные дороги на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна». Закрыты также и зимние пляжи, а в аэропорту города-курорта задерживаются почти 20 рейсов, часть из которых — уже более чем на 8 часов.

В Сочи действует штормовое предупреждение: до 25 декабря там ожидаются сильные ливни, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. Зимние пляжи закрыты. В горах очень сильный ветер с порывами до 27 м/с и мощный снегопад. Все службы работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

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#сочи
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#ветер
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Москвичка и её сожитель попытались зарезать друг друга, выжил только он
«112»: В Москве девушка сообщила по видеосвязи о том, что её убивают
24 декабря 2023, 01:16

Фото: iStock/tiero

Москвичка перед смертью смогла сообщить по видеосвязи, что её убивают. О произошедшей на Мукомольной улице столицы трагедии написал Telegram-канал «112».
25-летняя Влада, позвонив подруге, рассказала, что на неё напали и порезали шею. После этого она заперлась в комнате в ожидании полиции, которую вызвала перепуганная приятельница. Однако прибывшие по указанному адресу правоохранители, к несчастью, обнаружили труп девушки.

Как выяснилось позже, убийцей стал 37-летний сожитель Влады по имени Алексей. После своего задержания мужчина признался, что между ними вспыхнула ссора, в ходе которой они нанесли друг другу по несколько ножевых ранений, однако ему удалось выжить.

Сейчас злоумышленника везут в отдел полиции, где будет проведена проверка всех обстоятельств дела.

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#москва
#девушка
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Почти два десятка рейсов в аэропорту Сочи задержаны или отменены из-за шторма
24 декабря 2023, 00:18

Фото: iStock/Yelizaveta_Tomashevska

Уже 18 рейсов перенесли из-за непогоды в аэропорту Сочи, сообщают «Известия». В частности, четыре самолёта ждут вылета больше 8 часов.
Например, по данным онлайн-табло, борт до Новосибирска должен был вылететь ещё в 11 дня. Выпускать воздушные судна из города начнут не раньше часа ночи. Отменен пока только рейс на Тюмень. Ещё 12 самолётов задерживаются на прилёт.

«Идёт очень мощный ливень, совсем недавно началась гроза, самолет подъехал к взлетной полосе, постоял там минут десять и вновь вернулся на перрон», — передал с места событий корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Ранее на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» из-за мощного шторма, который обрушился на Сочи, закрыли трассы и почти все канатные дороги.

В Сочи действует штормовое предупреждение. До 25 декабря синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. Зимние пляжи закрыли.

В горах очень сильный ветер с порывами до 27 м/с и мощный снегопад. Все службы работают в усиленном режиме, ситуация стоит на контроле городского оперативного штаба.

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#сочи
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#шторм
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Следователь ФСБ Чабан раскрыл подробности госизмены журналиста Сафронова
РБК: Следователь Чабан рассказал, что Иван Сафронов работал на Чехию и ФРГ
23 декабря 2023, 23:50

Фото: iStock/irene_rebrova

Иван Сафронов — журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» — передавал немецкой и чешской разведкам секретные данные. Об этом рассказал в документальном фильме «Дело Сафронова» на телеканале «Россия 24» следователь ФСБ России Александр Чабан, пишет РБК.
Как пояснил журналисту Эдуарду Петрову замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России, ещё с 2012 года Сафронов сотрудничал с Мартином Ларышем, которого российские спецслужбы считают сотрудником чешской разведки, и передавал ему данные о спутниках Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ.

«Это были военные спутники, которые выполняли определённые задачи, очень важные, для в первую очередь Главного разведывательного управления Генерального штаба», — сказал Чабан.

В конечном итоге, подчеркнул следователь, переданные сотрудникам разведки Чехии данные использовались НАТО.

Кроме того, рассказал Чабан, Сафронов раскрыл «абсолютно секретные» сведения о ходе российской сухопутной операции в Сирии агенту разведки ФРГ, политологу Демури Воронину в конце 2015 года. По данным следствия, за них ему заплатили порядка 200 долларов.

Как утверждает следователь ФСБ, размер вознаграждения высчитывался, исходя из объема текста, написанного Ворониным. Он отметил, что Сафронов выполнил около семи заданий, полученных от Воронина. В частности, ему поручали собрать данные о поставках российских С-300 и «Панцирь-С1» в Сирию, сведения о военных базах в Центральной Азии и о мощностях железнодорожных войск РФ.

Сам Иван Сафронов на все обвинения в том же самом документальном фильме заявил, что «не продавал, не предавал родину и не собирается делать этого в будущем».

Напомним, Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Тогда в ФСБ заявили, что журналист «Коммерсанта» четыре года собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения, составляющие гостайну. В итоге, суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 22 годам лишения свободы. По имеющейся информации, Сафронов отбывает наказание в колонии строгого режима №7 в Красноярском крае.

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#госизмена
#фсб
#роскосмос
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#чехия
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В Ярославской области легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие
23 декабря 2023, 23:04

Фото: iStock/studiodr

Автомобиль протаранил автобус в Рыбинске Ярославской области, на полном ходу частично влетев в салон. По предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Видео столкновения приводит Telegram-канал «112»



В настоящий момент все пострадавшие уже доставлены в медицинское учреждение.

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В массовом ДТП на МКАД погибли два человека
При столкновении четырёх машин на МКАД погибли два человека
23 декабря 2023, 21:18

Фото: iStock/Chalabala

В результате аварии на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее департамент транспорта Москвы сообщал о том, что автомобиль, в который сзади врезалась другая машина, вылетел на встречную полосу, протаранил ещё две машины и загорелся.

По данным столичной прокуратуры, в результате аварии погибли двое человек – водитель и пассажир загоревшегося автомобиля.

Предварительно известно, что в автомобиль сзади на большой скорости влетала Toyota. За рулём был неопытный 20-летний водитель, который не справился с управлением.

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#москва
#авария
#погибшие
#столкновение
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В Екатеринбурге из спецшколы сбежал школьник, обвиняемый в сексуальном насилии
23 декабря 2023, 19:43

Фото: istockphoto/artolympic

В Екатеринбурге из спецшколы №124 сбежал 16-летний парень, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками той же школы.
URA.RU пишет, что юноша покинул спецшколу и скрылся. При этом он находится под подпиской о невыезде. Мужчина объявлен в розыск.

Школьник проходит обвиняемым по делу о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы. Весной выяснилось, что подростки проводили товарищеские суды, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других. Эти случаи происходили с подачи преподавателя.

В учебном заведении воспитываются мальчики, совершившие преступления в возрасте до 14 лет.

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#подростки
#полиция
#происшествие
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На МКАД автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся
23 декабря 2023, 19:38

Фото: iStock/MukundaDe

Автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся после столкновения с другой машиной на МКАД. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла на внешней стороне 49-го километра МКАД. В ДТП попали несколько автомобилей. Один из них вылетел на встречную полосу и загорелся, после того как машина, следующая сзади, врезалась ему в бок. Также вылетевшая на встречку машина протаранила два следующих ей навстречу авто.

Telegram-канал SHOT сообщает о двух погибших.

Движение на данном участке кольцевой дороги затруднено. В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

Накануне ДТП произошло в Нижегородской области. Произошло столкновение сразу 25 автомобилей. В результате пострадали пять человек.

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#мкад
#авария
#автомобили
#дтп
#дептранс москвы
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В Видном мужчины устроили перестрелку, один из них погиб
23 декабря 2023, 19:23

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковном городе Видное конфликт мужчин перешёл в перестрелку, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает СУСК по Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что конфликт возник между двумя компаниями мужчин около ресторана ночью 22 декабря. В ходе ссоры началась перестрелка. Трое участников инцидента получили огнестрельные ранения. Они были экстренно госпитализированы. Позднее один из раненных, 39-летний мужчина, скончался.

В управлении Следственного комитета по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

На месте происшествия работаю сотрудники правоохранительных органов, которые осматривают территорию, выясняют обстоятельства произошедшего, а также пытаются установить роли мужчин в произошедшем конфликте. Также полицейские допрашивают очевидцев происшествия.

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