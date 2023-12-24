Шквальный ветер оставил без света больше ста тысяч россиян

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В Дагестане более 127 тысяч человек остались без света из-за шквалистого ветра до 25 метров в секунду, сообщило в своём Telegram-канале Министерство энергетики в России.
Вечером 23 декабря из-за непогоды электроэнергию не подавали в 57 населенных пунктов, включая столицу региона Махачкалу. Энергетики перешли на особый режим работы, в восстановлении снабжения участвуют 30 бригад, а ещё 173 бригады готовы к оперативному реагированию в случае возникновения внештатных ситуаций на энергетических объектах.
В итоге к 22:00 мск субботы у 75% пострадавших потребителей была восстановлена подача электроэнергии. Обесточенными остаются 13,2 тыс. жителей республики.
По прогнозам синоптиков, в Дагестане ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду.
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Артем Путинцев