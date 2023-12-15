Более 200 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды

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В ряде регионов России наблюдается ухудшение погоды, в связи с чем отключение от энергоснабжения потребителей выросло до 228 тысяч человек. Об этом сообщает Минэнерго РФ в своём Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что отключение связано с нарушениями энергоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.
Согласно данным Минэнерго на 06:00 мск, в Ростовской области без электроэнергии остались 78,5 тысяч потребителей, в ДНР – 103,3 тысячи человек, в ЛНР – 43,2 тысячи человек, а в Псковской области – 3,5 тысячи человек.
В настоящее время сотрудники энергетических компаний проводят аварийно-восстановительные работы в этих регионах.
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Согласно данным Минэнерго на 06:00 мск, в Ростовской области без электроэнергии остались 78,5 тысяч потребителей, в ДНР – 103,3 тысячи человек, в ЛНР – 43,2 тысячи человек, а в Псковской области – 3,5 тысячи человек.
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Анастасия Чинкова