SHOT: «Лексус» врезался в дерево в Москве, пострадал чемпион мира по боксу

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Lexus на большой скорости влетел в дерево на Новом Арбате в Москве, cообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Одним из пострадавших оказался чемпион мира по боксу Арслан Яллыев.
ДТП в центре Москвы случилось примерно в половине десятого вечера. В районе дома 19 по Новому Арбату водитель не справился с управлением и на большой скорости влетел в дерево, задев при этом Mercedes. Пострадали сам водитель и его пассажир, с людьми сейчас работают медики. На месте работают службы.
По информации Telegram-канала Mash, Lexus принадлежит чемпиону мира по боксу Арслану Яллыеву, и он находился в машине в момент аварии. Как рассказал сам спортсмен, чувствует он себя нормально, а завтра посмотрит по состоянию.
Тяжеловес Яллыев является профессиональным боксёром с рекордом 14:0. В прошлом, Арслан был чемпионом России по тайскому боксу.
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По информации Telegram-канала Mash, Lexus принадлежит чемпиону мира по боксу Арслану Яллыеву, и он находился в машине в момент аварии. Как рассказал сам спортсмен, чувствует он себя нормально, а завтра посмотрит по состоянию.
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Артем Путинцев