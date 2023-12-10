Двух детей госпитализировали после ДТП с легковушкой и грузовиком в Москве

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На северо-востоке Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, пострадали двое детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по городу.
Отмечается, что ДТП произошло в 19:20 на улице 1-ая Северная линия в районе Северный. Столкнулись легковой и грузовой автомобили.
В результате столкновения получили травмы два ребёнка двух и семи лет, которые ехали в легковушке. Детей доставили в больницу с ушибами и ссадинами.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в московском ТЦ «Калейдоскоп» у метро Сходненская произошла драка с поножовщиной. В результате двое из пяти участников с ножевыми ранениями госпитализированы.
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В результате столкновения получили травмы два ребёнка двух и семи лет, которые ехали в легковушке. Детей доставили в больницу с ушибами и ссадинами.
Ранее сообщалось, что в московском ТЦ «Калейдоскоп» у метро Сходненская произошла драка с поножовщиной. В результате двое из пяти участников с ножевыми ранениями госпитализированы.
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Анастасия Чинкова