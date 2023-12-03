SHOT: На Открытом шоссе в Москве загорелся завод специализированных автомобилей

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Завод специализированных автомобилей загорелся на Открытом шоссе на востоке Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. На месте уже работают пожарные расчеты.
Возгорание произошло в разноуровневом этажном административно-производственном здании. Огонь интенсивно распространяется по территории склада — сейчас его площадь составляет уже более 1000 «квадратов» Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности, сообщает ТАСС.
Произошло частичное обрушение крыши. Предварительно, пострадавших нет.
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