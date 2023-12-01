Пожар на «Садоводе» начался с брюк: последние события, причина возгорания

Фото: iStock/Distortion Media
На рынке «Садовод» в Москве произошел мощный пожар. Количество пострадавших увеличилось до двух человек. О том, что происходит в торговых павильонах в настоящее время, из-за чего произошло возгорание, и как эвакуировали людей, расскажет редакция «Радио 1».
Пожар на рынке «Садовод» в Москве 1 декабря 2023 года
О возгорании в павильонах на 20-ой линии торговых рядов, очевидцы сообщили в 12:00 по мск. По информации телеграм-канала Mash, огонь стал быстро распространятся на другие объекты, и вскоре дымом заволокло всю восточную часть рынка. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров, затем увеличилась до 350 кв.м.
«Внутри все было в густом дыму, в какой-то момент там началась паника», — пишет издание Readovka.
Причины пожара на «Садоводе»
Причины возгорания в настоящее время выясняются. По предварительным данным, могло произойти замыкание проводки. По информации «МК», возгорание произошло в павильонах, где продаются джинсы и брюки. Продавцы рассказали, что постоянно пользуются отпаривателями, светильниками и тумблером, что могло спровоцировать замыкание.
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
Один из реализаторов также добавил, что в павильоне накануне начала «искрить» розетка.
Пожар на рынке «Садовод»: пострадавшие
Вскоре после сообщений о возгорании в одном из торговых павильонов рынка, появилась информация об одном пострадавшем. Мужчина пытался спасти свой товар, надышался дымом и потерял сознание. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Через некоторое время было сообщено о втором пострадавшем в результате пожара. Ему оказана медицинская помощь.
Пожар на «Садоводе»: эвакуация
Часть посетителей рынка и продавцов забрались на кровлю торговых павильонов. К ликвидации последствий возгорания привлечены более 100 сотрудников МЧС, об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Осложняет тушение пожара плотная застройка. Оперативные службы вынуждены разбирать рядом стоящие павильоны, чтобы добраться к очагу возгорания.
По информации портала, около 350 человек были эвакуированы.
Пожар на «Садоводе»: видео
Торговые ряды на рынке «Садовод» продолжают работать. Об этом сообщили очевидцы изданию «Газета.ру».
Владелец одного из торговых павильонов сообщил, что пожарные закрыли линию, где произошло возгорание. Остальные ряды работают несмотря на сильное задымление, рассказал собеседник издания.
Рынок «Садовод в Москве»
Крупнейший крытый рынок в Юго-Восточном округе Москвы «Садовод» существует с начала 1990-х годов. Он занимает территорию более 40 гектаров. Основными направлениями торговли являются одежда и обувь, товары для дома, огорода, дачи, текстиль и т.д. Большинство интернет-магазинов и маркетплейсов сотрудничают с предпринимателями, реализующими товар на «Садоводе».
Рынок часто становится предметом внимания для правоохранителей города. Там проводятся рейды по выявлению фактов незаконной миграции и экономических преступлений.
Читайте также:
Площадь пожара на «Садоводе» увеличилась до 350 кв.м - видео
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
В Ростове-на-Дону на подъездах к горящему рынку перекрыли четыре улицы
Анастасия Крестьянова