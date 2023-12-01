Пожар на «Садоводе» начался с брюк: последние события, причина возгорания

На рынке «Садовод» в Москве произошел мощный пожар. Количество пострадавших увеличилось до двух человек. О том, что происходит в торговых павильонах в настоящее время, из-за чего произошло возгорание, и как эвакуировали людей, расскажет редакция «Радио 1».