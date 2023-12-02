Shot: Похититель второклассницы из Козельска уже был судим за убийство

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В Калужской области сотрудники правоохранительных органов задержали многодетную семью из деревни Касьяново по подозрению в похищении восьмилетней девочки.
Его 37-летяя жена и 21-летний сын тоже нигде не работают. По словам женщины, семья проживает на ежемесячные детские пособия.
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