Россиянин попытался зарубить топором гостя, который заступил за свою жену

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В Уфе мужчина пытался зарубить гостя топором, когда тот заступился за свою жену.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, потерпевший с супругой приехали в гости к друзьям в квартире на Гвардейской. Хозяин дома выпил много алкоголя и начал спорить с женой товарища. Пострадавший начал защищать свою спутницу, чем вызывал злость у хозяина. Дружеская атмосфера сменилась на напряженную. Мужчина несколько раз ударил оппонента топором по голове и руке.
Мужчина жив, им с женой, к частью, удалось сбежать из злосчастного дома. Пара написала заявление в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что осужденного за шпионаж американца Уилана ударили по лицу в колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак