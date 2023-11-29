SHOT: Появились подробности убийства матери и дочери в Турции

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Россиянка Ирина Двизова и её дочь Даяна, тела которых были обнаружены в турецком городе Бодрум, были застрелены в другом месте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Следователи предполагают, что они могли быть убиты на вилле, которую снимали в Бодруме. Предварительно, преступник завернул тела в простыни, погрузил в автомобиль и уехал за город. На телах жертв обнаружили огнестрельные ранения. По одной из версий, к убийству может быть причастен бывший муж женщины — гражданин Финляндии, поисками которого сейчас занимаются все службы.
Ранее сообщалось, что родственники Ирины Двизовой начали бить тревогу, когда женщина долго не выходила на связь. Они пришли к ней домой и обнаружили следы крови, после чего обратились в полицию, а правоохранители отследили выезжающий с виллы автомобиль по камерам наблюдения.
Ирина занималась инвестированием в недвижимость, работала риелтором и моделью. Раньше они с дочкой жили в Москве, но потом переехали в Турцию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в турецком курортном городе Бодрум были найдены тела двух женщин. Одно из тел было завёрнуто в простыни, перевязано верёвкой и спрятано за камнем, другое лежало неподалеку. После того, как их обнаружили местные жители, трупы направили на судмедэкспертизу.
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Ранее сообщалось, что родственники Ирины Двизовой начали бить тревогу, когда женщина долго не выходила на связь. Они пришли к ней домой и обнаружили следы крови, после чего обратились в полицию, а правоохранители отследили выезжающий с виллы автомобиль по камерам наблюдения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в турецком курортном городе Бодрум были найдены тела двух женщин. Одно из тел было завёрнуто в простыни, перевязано верёвкой и спрятано за камнем, другое лежало неподалеку. После того, как их обнаружили местные жители, трупы направили на судмедэкспертизу.
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Артем Путинцев