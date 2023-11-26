В Ленобласти мужчина заглянул в окно и увидел изрезанный труп женщины

Фото: istockphoto/Natasa Ivancev
Труп жестоко убитой женщины был обнаружен в квартире в Ленинградской области.
РЕН ТВ сообщает, что страшную находку сделал 24 ноября житель деревни Витино. Он заглянул в окно квартиры, которую арендовала погибшая, и увидел на полу бездыханное тело.
Погибшей оказалась 53-летняя женщина, проживавшая в этой квартире примерно 10 лет.
Ранее сообщалось, что жительница Псковской области задушила детей, потому что устала за ними ухаживать и слушать громкие крики. За 3 дня до первой трагедии женщина ушла пить, оставив детей одних.
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Погибшей оказалась 53-летняя женщина, проживавшая в этой квартире примерно 10 лет.
«На теле были множественные ножевые ранения в области спины», - рассказал собеседник.Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что жительница Псковской области задушила детей, потому что устала за ними ухаживать и слушать громкие крики. За 3 дня до первой трагедии женщина ушла пить, оставив детей одних.
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Мария Фирсова