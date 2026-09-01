Сильное землетрясение произошло в азиатской стране
Мощные подземные толчки произошли на индонезийском острове Хальмахера. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Сейсмологи зафиксировали землетрясение во вторник, 1 сентября, примерно в 17:22 (11:22 мск). Его магнитуда достигла 5,6 — такие колебания обычно относят к сильным, так как они способны привести к умеренным разрушениям.
Эпицентр природного катаклизма располагался в 153 километрах от города Софифи с населением около 36 тысяч человек. Его очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о пострадавших или повреждениях инфраструктуры пока не поступала.
Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в столице Ирана. Аппаратура зарегистрировала подземные толчки утром 31 августа в восточной части Тегерана. Сила колебаний в материале не уточнялась.
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