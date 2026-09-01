Достижения.рф

Сильное землетрясение произошло в азиатской стране

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на индонезийском острове Хальмахера
Фото: iStock/Petrovich9

Мощные подземные толчки произошли на индонезийском острове Хальмахера. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Сейсмологи зафиксировали землетрясение во вторник, 1 сентября, примерно в 17:22 (11:22 мск). Его магнитуда достигла 5,6 — такие колебания обычно относят к сильным, так как они способны привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр природного катаклизма располагался в 153 километрах от города Софифи с населением около 36 тысяч человек. Его очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о пострадавших или повреждениях инфраструктуры пока не поступала.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в столице Ирана. Аппаратура зарегистрировала подземные толчки утром 31 августа в восточной части Тегерана. Сила колебаний в материале не уточнялась.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0