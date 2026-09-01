Сильное землетрясение произошло в азиатской стране

01 сентября 2026, 13:10

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на индонезийском острове Хальмахера

Фото: iStock/Petrovich9

Мощные подземные толчки произошли на индонезийском острове Хальмахера. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).