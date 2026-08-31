Землетрясение произошло в столице Ирана
В Тегеране произошло землетрясение. Об этом сообщает телеканал Press TV.
По данным источника, аппаратура зарегистрировала подземные толчки утром 31 августа. Колебания ощущались в восточной части иранской столицы.
Магнитуда сейсмособытия в материале не уточняется. Информация о пострадавших и разрушениях на момент публикации также не поступала.
Ранее сообщалось, что возле восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Его эпицентр располагался в 209 километрах юго-восточнее города Петропавловска-Камчатского с населением около 187 тысяч человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине десяти километров.
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