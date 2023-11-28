Сын Боярского раскрыл подробности о состоянии отца

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Сын Михаила Боярского Сергей подтвердил, что у его отца был диагностирован инфаркт, однако сейчас арстист чувствует себя хорошо. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
«Сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», - сообщил Боярский-младший.
По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние отца.
По информации Shot, инфаркт у Михаила Боярского не подтвердился, от этом сообщила PR-менеджер артиста Надежда Дуванова. По ее словам, сейчас врачи проводят обследования, чтобы поставить точный диагноз. Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо.
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Элина Позднякова