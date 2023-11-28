Подозрения на инфаркт у Михаила Боярского не подтвердились

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Инфаркт у Михаила Боярского не подтвердился. Об этом сообщила PR-менеджер знаменитого артиста и певца Надежда Дуванова.
Медикам удалось стабилизировать состояние артиста, сейчас Михаил Сергеевич чувствует себя удовлетворительно. Ему назначена серия обследований и анализов. Врачи проводят необходимые процедуры, чтобы установить точный диагноз и назначить соответствующее лечение. Сколько именно Боярский пробудет в больнице, пока неизвестно.
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