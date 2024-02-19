Сын экс-гендиректора YouTube Сьюзен Войджитски найден мёртвым в Калифорнии

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19-летний Марко Тропер, сын бывшего гендиректора YouTube Сьюзен Войджитски, найден мертвым в общежитии Калифорнийского университета в Беркли. Об этом сообщает портал Yahoo.com. При этом бабушка молодого человека Эстер Войджитски предполагает, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.
Тропера, который жил в студенческом кампусе Кларка Керра, был обнаружен без сознания в своей комнате. Несмотря на реанимационные мероприятия, проведённые прибывшей бригадой парамедиков, спасти Марко не удалось.
При этом Джанет Гилмор, представитель Калифорнийского университета, не подтвердила информацию о передозировке. По ее словам, для таких заявлений необходимо дождаться токсикологического заключения.
Школьные учителя и преподаватели университета характеризуют Тропера как заядлого математика, ученого-компьютерщика и гения.
Следует отметить, что мать умершего, Сьюзен Войджитски, до сих пор никак не прокомментировала смерть сына — и это несмотря на то, что пост генерального директора YouTube она покидала в феврале минувшего года, по её собственным словам, из желания проводить больше времени со своей семьёй.
В 1999 году Сьюзен Войджитски работала первым менеджером по маркетингу в Google, а в 2014-м заняла пост генерального директора YouTube (теперь этот пост занимает директор по продукту Нил Мохан). После отставки она перешла на консультативную должность в Google и Alphabet. Её состояние оценивается в $765 млн.
Ранее стало известно, что cын 59-летнего основателя платформы для конференций Zoom Иоганна Циммерна Исаак погиб при крушении самолёта в Калифорнии вместе со своей возлюбленной Эммой Уилмер-Шайлз и ещё двумя людьми.
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При этом Джанет Гилмор, представитель Калифорнийского университета, не подтвердила информацию о передозировке. По ее словам, для таких заявлений необходимо дождаться токсикологического заключения.
Следует отметить, что мать умершего, Сьюзен Войджитски, до сих пор никак не прокомментировала смерть сына — и это несмотря на то, что пост генерального директора YouTube она покидала в феврале минувшего года, по её собственным словам, из желания проводить больше времени со своей семьёй.
В 1999 году Сьюзен Войджитски работала первым менеджером по маркетингу в Google, а в 2014-м заняла пост генерального директора YouTube (теперь этот пост занимает директор по продукту Нил Мохан). После отставки она перешла на консультативную должность в Google и Alphabet. Её состояние оценивается в $765 млн.
Ранее стало известно, что cын 59-летнего основателя платформы для конференций Zoom Иоганна Циммерна Исаак погиб при крушении самолёта в Калифорнии вместе со своей возлюбленной Эммой Уилмер-Шайлз и ещё двумя людьми.
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Артем Путинцев