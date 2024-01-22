NYP: Сын руководителя Zoom разбился в результате крушения самолета в Калифорнии

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Сын 59-летнего основателя платформы для конференций Zoom Иоганна Циммерна Исаак погиб при крушении самолета в Калифорнии. Об этом сообщает New York Post (NYP).
По данным издания, 27-летний Исаак поднялся в воздух на электрическом самодельном самолете 17 января. В результате крушения самолета погибли четыре человека, включая Исаака Циммерна и его возлюбленную Эмму Уилмер-Шайлз.
Сейчас полицейские устанавливают причину и выясняют обстоятельства трагедии. В расследовании также участвуют сотрудники Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.
До этого стало известно, что актер Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак