В Саратове возбудили дело на петербурженку, устроившую пьяный дебош в самолёте

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В Саратове возбудили уголовное дело на жительницу Санкт-Петербурга, которая устроила пьяный дебош на борту самолёта, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.
Напомним, 17 января самолёт, выполнявший рейс из Сочи в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Саратова из-за женщины, устроившей пьяный дебош на борту.
Как сообщили агентству, 26-летняя жительница Санкт-Петербурга по внешним признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения, курила электронные сигареты, материлась, вела себя неадекватно и не реагировала на замечания бортпроводников.
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Как сообщили агентству, 26-летняя жительница Санкт-Петербурга по внешним признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения, курила электронные сигареты, материлась, вела себя неадекватно и не реагировала на замечания бортпроводников.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство на воздушном транспорте», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе управления.
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Евгения Парфентьева