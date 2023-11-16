СК незамедлительно возбудит уголовное дело по обрушению дома в Астрахани

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Следственный комитет незамедлительно откроет уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Астрахани. Такое поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В пресс-службе ведомства отметили, что к месту происшествия направились специалисты-криминалисты центрального аппарата, а также сотрудники Судебно-экспертного центра Следственного комитета.
Читайте также:
Стали известны подробности о рухнувшем в Астрахани доме
Несколько человек числятся пропавшими без вести после обрушения дома в Астрахани
Специалисты опровергли версию о взрыве в обрушившемся доме в Астрахани
Анастасия Чинкова