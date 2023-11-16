Несколько человек числятся пропавшими без вести после обрушения дома в Астрахани

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Несколько человек считаются пропавшими без вести после обрушения части жилого дома на Привокзальной площади в Астрахани. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках возможных жертв.
По предварительной версии, причиной обрушения части пятиэтажного дома стало частичное подтопление фундамента канализационными водами. Сначала в МЧС поступила информация об увеличивающейся трещине в стене здания, а затем произошло обрушение. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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