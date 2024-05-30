СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве работницы трапезной подмосковного храма

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Бездомный, подозреваемый в убийстве работницы трапезной при храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде признал свою вину. Это произошло в разговоре с сотрудницей управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
Видео с задержанным Следком опубликовал в своём официальном телеграм-канале. На кадрах видно, как подозреваемого ведут в следственный отдел и приводят к следователю. На вопрос сотрудницы СК, знает ли мужчина, за что его задержали, он просто отвечает: «Да, я убил».
30 мая подозреваемый напал на сотрудницу трапезной при храме и нанёс ей 13 ножевых ранений. Женщина не выжила. Известно, что мужчине 55 лет, более 20 из них он состоял на учёте у психиатра. При храме Петра и Павла работает его мать. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
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Александр Бойцов