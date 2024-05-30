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СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве работницы трапезной подмосковного храма

Подозреваемый в убийстве работницы храма в Подмосковье признал свою вину
30 мая 2024, 17:30
Фото: istockphoto/tiero

Фото: istockphoto/tiero

Бездомный, подозреваемый в убийстве работницы трапезной при храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде признал свою вину. Это произошло в разговоре с сотрудницей управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.


Видео с задержанным Следком опубликовал в своём официальном телеграм-канале. На кадрах видно, как подозреваемого ведут в следственный отдел и приводят к следователю. На вопрос сотрудницы СК, знает ли мужчина, за что его задержали, он просто отвечает: «Да, я убил».

30 мая подозреваемый напал на сотрудницу трапезной при храме и нанёс ей 13 ножевых ранений. Женщина не выжила. Известно, что мужчине 55 лет, более 20 из них он состоял на учёте у психиатра. При храме Петра и Павла работает его мать. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».





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Из Большого Головинского пруда в Москве дети вытащили тело женщины
30 мая 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Посиневшее тело женщины нашли и вытащили дети из Большого Головинского пруда в Москве. Это произошло в районе 3-го Лихачёвского переулка неподалёку от лодочной станции.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, на вид утонувшей около 45 лет. Прямо сейчас на место выехали представители экстренных служб и правоохранители. Личность погибшей, как и все обстоятельства происшедшего, ещё предстоит выяснить. Страшно, что на месте трагедии первыми оказались дети.

К сожалению, случаи с утонувшими людьми в Москве в последнее время не редкость. Несколько дней назад тело ребёнка обнаружили в реке Чурилиха на юго-востоке столицы. Несчастный случай произошёл в парке района Кузьминки. В начале мая женщина утонула в Нижнем Царицынском пруду на юге Москвы.

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#дети
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#пруд
#москва
#река
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Убийца звезды «Дома-2» вышел из колонии по УДО и поджег стриптиз-бар в центре Петербурга
Убийцу экс-участника «Дома-2» задержали за поджог стриптиз-бара в Петербурге
30 мая 2024, 15:29

Фото: istockphoto/Diy1

Юрий Жидков, задержанный за поджог стриптиз-бара на улице Рубинштейна, отсидел срок за расправу над участником телепроекта «Дом-2» Андреем Кадетовым. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что он заподозрил Кадетова в изнасиловании своей бывшей подруги. Подкараулил его возле дома и нанес 14 ножевых ударов. Кадетов скончался. Жидков получил 11 лет колонии. В 2019-м вышел на свободу по УДО.

По данным канала, в 2023 году Жидков с другом открыл стриптиз-бар. Деловой партнер превратил заведение в притон с наркотиками и сексом. Из-за этого у них произошел конфликт, последствием которого стал поджог бара. Пожар произошел 27 мая. Огонь уничтожил часть подсобки и коридор заведения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Жидкову грозит до 5 лет лишения свободы.

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#пожар
#конфликт
#уголовное дело
#чп
#поджог
#мужчина
#дома
#бар
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В Самаре два подростка едва не сгорели заживо после удара током
30 мая 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Двое из трёх парней, получивших мощнейший удар током в результате контакта с линией электропередачи, находятся в реанимационном отделении больницы имени Середавина в Самаре. У одного из них 85% ожогов тела, у другого — 45%.
Ребята возвращались с рыбалки и решили просто пошалить, передаёт телеграм-канал SHOT. Один из них подпрыгнул и задел удочкой за провода. В результате школьники получили мощный разряд, на кадрах видеозаписи можно увидеть, как во все стороны разлетаются искры, а одного из мальчиков просто отбрасывает в сторону.

По словам соучеников, которые вместе с пострадавшими перешли в этом году в девятый класс, пацаны растут в нормальных семьях, они хорошие друзья, а происшедшее — просто результат глупой шалости. Третий мальчик, который не пострадал, а просто отлетел в сторону, рассказал, что они не ожидали ничего подобного.

Подросток, получивший 85% ожогов тела, сейчас пришёл в сознание. По словам медиков, у него повреждены либо задеты 43% органов. Учителя школы, где учатся мальчики, и их одноклассники собирают деньги на их лечение.





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В Одессе мужчина порезал ножом жену и ребенка, а после покончил с собой
30 мая 2024, 14:29

Фото: iStock/Motortion

В Одессе мужчина порезал ножом свою жену и 8-летнего ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Сообщается, что после этого он совершил самоубийство. У женщины диагностировали ранение шеи, а у ребенка — спины. Они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. После этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее. На место приехали полицейские, но парень оказал им сопротивление. Он ударил ножом в плечо одного из сотрудников, а после попытался скрыться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
#нож
#радио
#шоссе
#женщины
#полицейские
#ранение
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В Астрахани преподаватель колледжа домогался студентов
30 мая 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Dzurag

В астраханском колледже педагог, преподававший физику, домогался двух первокурсников, обещая им хорошие оценки. Обоим юношам ещё не исполнилось 18 лет.
Преподаватель пытался принудить студентов к действиям сексуального характера, передаёт «РЕН ТВ». Он гладил их, говорил скабрезности, прикасался к интимным местам, обещая поставить им высокие оценки, если они «будут послушными».

Первокурсники не оценили такой повышенной педагогической опеки и написали заявление в полицию. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Преподаватель уже признался в противоправных действиях и написал явку с повинной. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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#преподаватель
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Ты отравила мою маму: В храме Подмосковья психбольной убил работницу трапезной
30 мая 2024, 13:00

Фото: iStock/Michael Nesterov

В храме Сергиев Посада прихожанин жестоко убил сотрудницу трапезной, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, жестокое убийство произошло в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде утром 30 мая.

Мужчина, который нередко приходил в храм обедать, внезапно набросился на работавшую там 55-летнюю женщину. Он 13 раз ударил её ножом и кричал «Ты отравила мою маму». От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Убийца был задержан. Выяснилось, что он уже 20 лет состоит на учёте у психиатра. Его мать, за отравление которой он якобы убил женщину, также работает в этом храме.

Сейчас с задержанным работают следователи.

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#следователи
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#подмосковье
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В Мурманске ребенок выпал с пятого этажа и выжил
30 мая 2024, 12:57

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Мурманске мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, и был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.
«В следственный отдел по городу Мурманску СУСК России по Мурманской области поступило сообщение о падении ребенка, родившегося в 2020 году, из окна пятого этажа дома на проспекте Кирова,» — сообщили в региональном СУСК РФ.
Следствие установило, что ребенок находился дома с матерью и другими родственниками. Несмотря на то что окна были закрыты, мальчику удалось открыть одно из них и выпасть. Его доставили в МОКБ им. П.А. Баяндина. На данный момент его жизни ничего не угрожает, отметили в прокуратуре.

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#ребёнок
#женщина
#следствие
#дома
#мальчик
#рф
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Пассажирский самолёт «Петербург-Сочи» экстренно сел в Минеральных Водах
SHOT: Пассажирский самолёт «Петербург-Сочи» экстренно сел в Минеральных Водах
30 мая 2024, 12:53

Фото: istockphoto/Sitikka

Пассажирский лайнер, совершавший рейс из Петербурга в Сочи, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. По данным Telegram-канала SHOT, на борту воздушного судна Airbus A319 авиакомпании «Россия» случилась утечка топлива. Уточняется, что пострадавших нет.
Похожее происшествие случилось в сентябре прошлого года, когда самолет «Сочи–Омск» сел на пшеничное поле. На борту находился 161 пассажир, 23 из которых — дети. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Тогда у самолета «Уральских авиалиний» отказала гидросистема. Пассажирам оказали помощь психологи, а также людей разместили во временных пунктах. Решение посадить самолет на поле было единственно верным в той ситуации. Командиром судна был 32-летний Сергей Белов.

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#авария
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Против певца Шарлота возбудили новое уголовное дело
SHOT: Новое уголовное дело возбуждено против Шарлота
30 мая 2024, 11:48

Фото: iStock/Akintevs

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили новое уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Дело возбуждено по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет». Сообщается, что максимальное наказание — шесть лет колонии.

По информации канала, причиной ещё одного дела стала давняя история певца в соцсетях, в которой он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян. Сейчас публикация удалена. Всего ему грозит 7 лет колонии. Это уже 5 уголовное дело, которое возбудили против певца.

Ранее сообщалось, что певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, в котором артист разорвал изображение с российским лидером. Отмечается, что певец также принес свои извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны и другим лицам, которых Шарлот оскорблял в своих видеороликах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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