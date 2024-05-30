Ты отравила мою маму: В храме Подмосковья психбольной убил работницу трапезной

Фото: iStock/Michael Nesterov
В храме Сергиев Посада прихожанин жестоко убил сотрудницу трапезной, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, жестокое убийство произошло в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде утром 30 мая.
Мужчина, который нередко приходил в храм обедать, внезапно набросился на работавшую там 55-летнюю женщину. Он 13 раз ударил её ножом и кричал «Ты отравила мою маму». От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Убийца был задержан. Выяснилось, что он уже 20 лет состоит на учёте у психиатра. Его мать, за отравление которой он якобы убил женщину, также работает в этом храме.
Сейчас с задержанным работают следователи.
Читайте также:
В Мурманске ребенок выпал с пятого этажа и выжил
SHOT: Пассажирский самолёт «Петербург-Сочи» экстренно сел в Минеральных Водах
SHOT: Новое уголовное дело возбуждено против Шарлота
Мужчина, который нередко приходил в храм обедать, внезапно набросился на работавшую там 55-летнюю женщину. Он 13 раз ударил её ножом и кричал «Ты отравила мою маму». От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Убийца был задержан. Выяснилось, что он уже 20 лет состоит на учёте у психиатра. Его мать, за отравление которой он якобы убил женщину, также работает в этом храме.
Сейчас с задержанным работают следователи.
Читайте также:
В Мурманске ребенок выпал с пятого этажа и выжил
SHOT: Пассажирский самолёт «Петербург-Сочи» экстренно сел в Минеральных Водах
SHOT: Новое уголовное дело возбуждено против Шарлота
Евгения Парфентьева