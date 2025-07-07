Появились первые кадры с места гибели экс-главы Минтранса Романа Старовойта

07 июля 2025, 17:08

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Первые кадры с места гибели экс-главы Минтранса Романа Старовойта опубликовали «Известия». Запись есть в Telegram-канале издания. Обозреватели уточняют, что тело министра нашли на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Сейчас там продолжают работу сотрудники СКР.