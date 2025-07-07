Появились первые кадры с места гибели экс-главы Минтранса Романа Старовойта
Первые кадры с места гибели экс-главы Минтранса Романа Старовойта опубликовали «Известия». Запись есть в Telegram-канале издания. Обозреватели уточняют, что тело министра нашли на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Сейчас там продолжают работу сотрудники СКР.
Источник «Известий» сообщил, что на Старовойта дал показания бывший глава Курской области Алексей Смирнов, задержанный весной по подозрению в хищении при возведении фортификаций в регионе.
В понедельник, 7 июля, Старовойта сняли с поста министра транспорта. Отставка произошла на фоне коллапса в аэропортах страны, из-за которого отменили сотни рейсов. Однако доподлинно неизвестно, связано ли увольнение с произошедшим.
Читайте также: