В Кремле высказались об отставке Старовойта
Песков: в указе об отставке Старовойта нет слов об утрате доверия
В указе об отставке бывшего министра транспорта Романа Старовойта отсутствует формулировка об утрате доверия, заявил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 7 июля.
«Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было», — прокомментировал пресс-секретарь.Песков подчеркнул, что соответствующая формулировка отсутствует в том числе и в письменном указе.
Старовойт был главой Минтранса с мая прошлого года. В настоящее время исполняющим обязанности назначен Андрей Никитин. Известно, что ранее чиновник был замглавы министерства. Перед назначением с ним провел встречу президент России Владимир Путин.