В Кремле высказались об отставке Старовойта

07 июля 2025, 13:20

Песков: в указе об отставке Старовойта нет слов об утрате доверия

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В указе об отставке бывшего министра транспорта Романа Старовойта отсутствует формулировка об утрате доверия, заявил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 7 июля.







«Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было», — прокомментировал пресс-секретарь.

