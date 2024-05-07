СК просит арестовать блогера Кеворкову по делу об оправдании терроризма

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В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте блогера Надежды Кеворковой. Её обвиняют в оправдании терроризма. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что СК просит об избрании подсудимой меры пресечения в виде заключения под стражу. Её задержали 6 мая. Ей предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за двух постов. Адвокат Калой Ахильгов сообщил, что один из них, опубликованный в Telegram-канале Кеворковой, был посвящен военному журналисту Орхану Джемалю. Другой эпизод касается деятельности движения «Талибан»*.
Журналистка специализировалась на теме религии. Она сотрудничала с «Новой газетой» и «Независимой газетой», а также Надежда Кеворкова вела блоги религиозного содержания.
Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой, которую подозревают в оправдании терроризма. В квартире Кеворковой силовики обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». У блогера также был изъят мобильный телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова