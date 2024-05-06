Силовики проводят обыски у блогера Кеворковой по делу об оправдании терроризма

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Сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой, которую подозревают в оправдании терроризма. Об этом информирует РЕН ТВ.
Уточняется, что в квартире Кеворковой силовики обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». У блогера также был изъят мобильный телефон.
Надежда Кеворкова является автором блога религиозного содержания, в котором она также освещает палестино-израильский конфликт. Недавно она перешла из христианства в ислам.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении бизнесмена Александра Конаныхина. Его обвиняют по уголовной статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Надежда Кеворкова является автором блога религиозного содержания, в котором она также освещает палестино-израильский конфликт. Недавно она перешла из христианства в ислам.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении бизнесмена Александра Конаныхина. Его обвиняют по уголовной статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова