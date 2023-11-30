СК: Мужчина, совершивший двойное убийство под Воронежем, задержан спустя 20 лет

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, проживающего в Казани, который в 2003 году застрелил двух знакомых на пляже под Воронежем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по Воронежской области.
«Следствием установлено, что в августе 2003 года мужчина, находясь в автомобиле совместно с двумя знакомыми на территории центрального пляжа в поселке Боровое Воронежа, в ходе возникшей ссоры достал имевшийся при нем пистолет, произвёл выстрелы в товарищей и скрылся с места преступления», — проинформировали в следственном комитете.
Отмечается, что один из пострадавших скончался на месте, ему было 23 года. Другой 31-летний знакомый преступника умер в больнице на следующий день. Личность злоумышленника удалось установить.
«Но ввиду того, что нападавший скрылся от органов следствия, и установить его местонахождение на тот момент не представилось возможным, мужчине было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск», — цитирует агентство сообщение СК.
Накануне правоохранители получили информацию о местонахождении разыскиваемого. В связи с этим следствие по уголовному делу возобновили. Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали 46-летнего мужчину в Казани.
«По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При проведении следственных действий обвиняемый дал признательные показания, подтвердив, что в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в своих знакомых», — заключили в региональном СК.
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