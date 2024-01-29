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СК: В Канске задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в 2006 году

29 января 2024, 14:39
Фото: iStock/Sinicakover

Фото: iStock/Sinicakover

В городе Канск задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, которое произошло в 2006 году, об этом сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, о пропаже 11-летнего ребёнка стало известно в апреле 2006 года. Тогда поиски тела девочки и подозреваемого в её похищении ничего не дали, следственные действия были прекращены.

Однако, в 2024 году, при пересмотре этого дела у следствия появился подозреваемый. По предварительной версии, мужчина привел девочку в один из заброшенных домов в Канске, где задушил ее. Тело убитого ребёнка он спрятал в подвале дома.


В настоящий момент подозреваемый задержан и находится под стражей. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

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В питерской школе произошёл взрыв
29 января 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Bozidar Acimov

Взорвалась граната, или нечто на неё очень похожее. Есть пострадавший.
«112» сообщает, что ученик 6 класса питерской Гимназии №2 Ярослав Н. принес в школу предмет, который вызвал у одноклассников интерес. Он оказался похож на гранату. Подержать боеприпас мальчик давал всем желающим. Когда предмет перешёл в руки Савелию Б, произошёл взрыв.

Граната оказалась страйкбольной. Пострадавшего проводили к медработнику, оказали первую помощь. Обошлось без серьёзных травм. На место вызвали полицию.

Ярослав отправился домой, но от неприятного разговора это его не спасёт. Савелия забрала домой мама. Полиция и администрация гимназии начали проверку.

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Бывший следователь получил срок из-за подмены улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Экс-следователь сел на 11 лет из-за улик по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
29 января 2024, 15:42

Фото: istock / gorodenkoff

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам тюремного заключения экс-следователя Левона Агаджаняна за фальсификацию улик по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити». Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.

По информации следствия, подсудимый, работавший следователем в СКР, заменил протоколы и гильзы на месте преступления, после чего привлек невиновного к ответственности.

Агаджанян был задержан сотрудниками ФСБ в 2020 году. В тоже время в федеральный розыск объявили полковника СКР Сергея Синяговского.

Осужденный расследовал перестрелку охранников двух бизнесменов. 17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов праздновал 55-летний юбилей в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Во время мероприятия охранники гостей виновника торжества поругались из-за неправильно припаркованного авто. Затем стороны начали стрелять друг по другу.

Из-за стрельбы десять человек обратились за помощью к медикам, более 30 человек были задержаны.

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Поддерживающий Украину мужчина напал на полицейских в центре Москвы
29 января 2024, 15:16

Фото: istock / blinow61

Мужчина распылил перцовый баллончик на троих полицейских возле гостиницы в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.
По информации следствия, 28 января мужчина возле входа в гостиницу на Охотном ряду распилил баллончик в глаза трем сотрудникам правоохранительных органов, а затем толкнул одного из них.

По данным Телеграм-канала Baza, мужчина является 32-летним уроженцем Ставропольского края, его уже несколько раз задерживали за акции в поддержку Украины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее сообщалось, что на Урале бывший участковый попал под суд после скандала с тайным захоронением. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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Расправившегося с двумя мужчинами из-за громкой музыки россиянина отправили в СИЗО
В Саранске арестовали жителя, убившего двоих мужчин из-за громкой музыки
29 января 2024, 14:50

Фото: istock / Diy13

В Саранске арестовали подозреваемого в убийстве двоих мужчин из-за громкой музыки в машине. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на управление СК по Республике Мордовия.

По данным ведомства, примерно в два ночи 27 января мужчина нанес колото-резаные удары двум 28-летним молодым людям около многоэтажного здания по проспекту 50-летия Октября. Ему не понравилось, что мужчины громко слушали музыку. Потерпевшие скончались на месте, их тела нашли около автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух человек»)УК РФ. В скором времени арестованному предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что Британский косметолог пыталась убить соседку из-за слухов о насилии над детьми. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Mash: в Чебоксарах учительница пыталась сжечь школу в поддержку Украины
29 января 2024, 14:19

Фото: istock / Zhang Shu

Учительница младших классов пыталась поджечь кабинет в школе №10 в Чебоксарах. Ранее женщина выступила в поддержку украинской армии. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.
По данным издания 46-летняя Галина С. пришла в рабочий кабинет, где проводит занятия, и подожгла его. Это вовремя увидел школьный охранник, который вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что родственники начали замечать странности в поведении женщины ещё давно — прошлым летом Галина перестала общаться с окружающими, ушла в себя и хотела продать квартиру, за которую только выплатила кредит. Позже она начала занимать деньги у друзей и родственников. Куда уходили средства, неизвестно, однако женщина говорила, что всё идёт якобы на своё дело.

Педагог также отправила в родительский чат запись, на которой она поддерживает Украину.

Учительницу задержали. На допросе она призналась, что сделала всё это по указке телефонных кураторов. Возбуждено дело о теракте, женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

В результате происшествия пострадавших нет.

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Бойца ММА и рэпера Тарасова задержали в Петербурге за драку на Лиговском
29 января 2024, 14:09

Фото: iStock/Valerii Evlakhov

В Санкт-Петербурге задержали блогера, рэпера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова за драку на Лиговском проспекте, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в Петербурге артист выступал на хип-хоп фестивале в клубе «Грибоедов» в качестве хедлайнера.

Позже 33-летний боец и его друзья отправились гулять по городу, а на Лиговском проспекте столкнулись с компанией молодых людей, которые узнали звёзд. Сообщается, что им встреча с фанатами не понравилась.

Как рассказал пострадавший 18-летний парень, компания Тарасова оскорбила их, после чего завязалась драка, в результате которой пострадал молодой человек. Степень тяжести его травм не уточняется, однако, известно, что он написал на Тарасова заявление в полицию. Блогера задержали.

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#санкт-петербург
#блогер
#рэп
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Мужчина за один день устроил дебош в двух аэропортах
29 января 2024, 13:53

Фото: istockphoto/06photo

Россиянин в один день успел устроить дебош сразу в двух аэропортах: в Ульяновске и Самаре.
Об этом пишет Telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Сообщается, что 27 января 36-летний уроженец Ульяновска собирался лететь в Москву. Без всякой причины он включил кнопку противопожарной безопасности в ульяновском аэропорту. Мужчина нарушил общественный порядок и начал материть полицейских, которые пытались его остановить.

В тот же день он добрался на автомобиле до Самары и устроил ещё один дебош в самарском аэропорту. Сообщается, что он нецензурно выражался в адрес других пассажиров и полицейских. В итоге нарушитель был задержан. Его действия изучат следователи СК.

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#самарская область
#аэропорт
#самолет
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Уфимец расстрелял семью на глазах у детей из-за ссоры трёхлетней давности
Mash: в Башкирии мужчины расстреляли супругов при детях из-за старой ссоры
29 января 2024, 13:35

Фото: istock / Elena Esich

Житель Уфы из-за ссоры трёхлетней давности расстрелял семью из травмата на глазах у детей в Чишминском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Batash.

По данным издания, трагедия произошла в селе Шингак-Куль. В 2021-м отец семейства Сергей поругался с соседом Наилем, который долго время таил обиду. Некоторые время назад он прислал Сергею сообщение с обвинением в поджоге дома, которого не было и добавил, что не простит этого.

На следующий день житель региона приехал к семье вместе с другом-уфимцем. Он без разговоров несколько раз выстрелил в Сергея и его жену Зилю на глаза испуганных детей.

Отмечается, что хозяин дома успел сломать нос стрелку. Троих пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкессии мужчина устроил стрельбу на свадьбе и ранил семилетнюю девочку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#трагедия
#глаза
#отец
#дома
#стрельба
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Спасатели помогли выбраться людям из деблокированной машины в результате ДТП
29 января 2024, 13:10

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавших в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В городском округе Люберцы произошло столкновение самосвала DAF и легкового автомобиля Lifan, который был выброшен в кювет из-за силы удара.

«Работники противопожарно-спасательной службы на месте происшествия с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавших из искорёженных конструкций машины. После чего специалисты закрепили двух пассажиров Lifan на жёстких носилках и транспортировали в карету скорой помощи. Водитель легковушки от госпитализации отказался, а водитель грузовика не пострадал», — рассказал старший смены спасателей Виталий Шмачков.

Стоит отметить, что ДТП случилось вечером 27 января в поселке Октябрьский городского округа Люберцы.

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