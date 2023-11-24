СК: В Ростовской области задержали двух мужчин, похитивших 16-летнюю девушку

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В Ростовской области задержали двух мужчин, которые похитили 16-летнюю девушку, об этом сообщили в пресс-службе орловского УМВД и СУСК РФ по региону в пятницу.
По информации следствия, 21 ноября два жителя Краснодарского края приехали в одно из сёл Орловской области, где похитили 16-летнюю девушку, насильно затолкав её в машину. С ней они уехали в Ростовскую область.
О пропаже в полицию сообщила мать несовершеннолетней. Позже автомобиль похитителей был замечен в Ростовской области, где похитителей и задержали. Девушку передали родителям.
В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Следствие ходатайствует о помещении подозреваемых под стражу.
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О пропаже в полицию сообщила мать несовершеннолетней. Позже автомобиль похитителей был замечен в Ростовской области, где похитителей и задержали. Девушку передали родителям.
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Евгения Парфентьева