Мобилизованный из Бурятии сфабриковал смерть, чтобы не возвращаться на СВО

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Мобилизованный из Бурятии Зоригто Арабжаев купил поддельную справку о смерти, чтобы не возвращаться на специальную военную операцию, об этом сообщает Улан-удэнский гарнизонный военный суд.
По информации суда, Арабжаев был призван на службу в ноябре 2022 года. В марте 2023 года он уехал в отпуск, из которого не стал возвращаться. Вместо этого он приобрёл фиктивную справку о собственной смерти.
В мае нынешнего года Арабжаев был задержан по месту жительства.
После проведения всех необходимых экспертиз, подсудимый был признан вменяемым и годным к службе.
Суд признал Арабжаева виновынм по статье о дезертирстве и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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В мае нынешнего года Арабжаев был задержан по месту жительства.
Суд признал Арабжаева виновынм по статье о дезертирстве и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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Евгения Парфентьева