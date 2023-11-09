СК: Жителя Астрахани заключили под стражу за реабилитацию нацизма

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Суд в Астраханской области заключил под стражу россиянина за реабилитацию нацизма, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, 26-летний житель Астраханской области создал сообщество в социальной сети, где публиковал сообщения с отрицанием фактов, которые были установлены «приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси».
Фигурант также публиковал негативные сообщения по отношению к праздникам воинской славы и Дню защитника Отечества.
Против россиянина возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.
Подозреваемого поместили в следственный изолятор.
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Евгения Парфентьева