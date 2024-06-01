Скармливавший убитых женщин свиньям серийный убийца умер после нападения в тюрьме

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Один из самых страшных серийных убийц Канады скончался в тюрьме после нападения сокамерника. Об этом сообщил телеканал CBC News.
Роберт Пиктон отбывал пожизненное заключение за убийство шести женщин в период с 1978 по 2002 год, однако сам убийца утверждал, что убил 49 женщин.
До ареста Пиктон работал на семейной свиноферме. Однажды полицейские нагрянули к нему с проверкой, заподозрив его в незаконном хранении оружия. Во врем рейда правоохранители обнаружили в его морозильной камере человеческие останки.
По показаниям задержанного, фрагменты тел убитых женщин, он планировал скормить свиньям.
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До ареста Пиктон работал на семейной свиноферме. Однажды полицейские нагрянули к нему с проверкой, заподозрив его в незаконном хранении оружия. Во врем рейда правоохранители обнаружили в его морозильной камере человеческие останки.
По показаниям задержанного, фрагменты тел убитых женщин, он планировал скормить свиньям.
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Анастасия Хохлова