Отцу устроившей стрельбу в брянской школе девочке, грозит тюрьма

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В отношении отца 14-летней Алины, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, мужчине грозит до двух лет колонии. Родителя девушки-стрелка намерены привлечь по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшее смерть двух и более лиц.
В настоящее время фигурант находится в правоохранительных органах и дает показания. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.
Кровавую расправу над одноклассниками, 14-летняя школьница совершила 7 декабря. Она пронесла ружье отца в учебное заведение в тубусе для бумаги. В результате ЧП, два человека погибли, в том числе стрелявшая. Пятеро несовершеннолетних получили ранения.
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Анастасия Крестьянова