Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Скончался от обезвоживания: Двое французов пытались проникнуть на Байконур

Скончался от обезвоживания: Двое французов пытались проникнуть на Байконур

11 июня 2024, 10:58
Фото: iStock/vicspacewalker

Фото: iStock/vicspacewalker

Двое граждан Франции пытались проникнуть на космодром Байконур, по дороге один из них скончался от обезвоживания, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника предприятия.
«Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали «классический» путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», — рассказал собеседник агентства.

Француз не смог самостоятельно помочь своему спутнику. Он побежал искать подмогу на трассе, но не смог подоспеть к товарищу вовремя. Он умер от обезвоживания.



Напомним, Байконур располагается на территории Казахстана и является крупнейшим действующим космодромом в мире.

Читайте также:

Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

Съё­мки фильма «Вызов» завершились на космодроме «Байконур»
#франция
#космос
#смерть
#байконур
В Карачаево-Черкессии задержали банду в составе чиновников и правоохранителей
11 июня 2024, 10:37

Фото: istockphoto/undefined undefined

Преступную группу, состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей, задержали в Карачаево-Черкессии. Подозреваемые причастны к хищению средств целевых субсидий в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики».
Ущерб от деятельности высокопоставленных представителей власти и сотрудников правоохранительных органов превысил 60 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал 360.ru. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, все фигуранты задержаны по подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Следственным отделом управления ФСБ РФ по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). У задержанных нашли и изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о совершении ими преступлений. Осуществляются мероприятия по выявлению других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Читайте также:

Экс-полковник ФСБ Фролов может получить 14 лет тюрьмы за взятки

ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей

ФСБ задержала коррупционеров из числа руководителей Минэкономразвития
#уголовное фсб
#ук
#мошенничество
#мероприятия
#ущерб
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В лесах Подмосковья с начала года заблудились 45 человек
11 июня 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

45 человек заблудились в лесах Московской области с начала текущего года, всем им удалось вернуться домой, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Некоторым заблудившимся удалось выбраться из леса самостоятельно, некоторых разыскали с помощью участковых лесничих, спасателей МЧС и Мособлпожспаса и отрядов «Лиза Алерт», — отметил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Самым опасным для людей оказалось Истринское лесничество: там с начала года заблудились семь человек. Второе место по этому показателю разделили Орехово-Зуевское и Дмитровское лесничества, где заблудились по пять человек, третьим стало Дмитровское лесничество: там найти дорогу домой не смогли четыре человека.

Отмечается, что с начала лета в подмосковных лесах заблудились уже шесть человек.

В Комлесхозе Московской области призвали жителей и гостей региона сообщать близким о предстоящем походе в лес, выбирать для лесных прогулок самую яркую одежду и всегда брать с собой полностью заряженный телефон, а также воду и лекарства. А если заблудились — звонить по номеру 112.

Читайте также:

Подмосковные спасатели и добровольцы спасли заблудившегося на болоте мужчину

Глава Химок Волошин проверил ход благоустройства лесопарка

В Шатуре прошла экологическая акция «Чистый лес»
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Буйнакске выявили дизентерию после массового отравления водой
11 июня 2024, 10:06

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

В Дагестане проведены исследования после массового отравления в Буйнакске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, пишет ТАСС.
В ходе лабораторных исследований специалисты обнаружили дизентерию, ротавирусы и норовирусы.

«Такой тип возбудителей характерен для водных вспышек. Анализ воды займет еще несколько дней», — говорится в сообщении.
По данным расследования, вспышка кишечной инфекции была вызвана аварией на магистральном водоводе.

Массовое отравление произошло недавно. Кишечную инфекцию выявили у более 270 человек после употребления воды из-под крана. Первоначально госпитализировали 30 человек, но позже количество обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 84. Некоторые пациенты хотели покинуть больницу после улучшения самочувствия, но медики настояли на продолжении лечения.

Читайте также:

Жители Каменки — Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ

В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление курсантов

Mash: В московской школе №1566 произошло массовое отравление детей
#отравление
#мвд
#жители
#человек
#специалисты
#пациенты
#медики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Королёва устроил в своей квартире нарколабораторию
11 июня 2024, 09:25

Фото: iStock/Darwin Brandis

Лабораторию по производству амфетамина обнаружили полицейские в одной из квартир в Королеве, проживающего там 35-летнего мужчину задержали в Москве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в квартире задержанного были обнаружены пластиковые и стеклянные ёмкости с неизвестными веществами и жидкостью, пакет с порошком, вакууматор и электронные весы», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что изъятое является наркотиком амфетамином и прекурсором. Вес прекурсора составил более восьми килограммов, общая масса амфетамина — около килограмма.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Читайте также:

Семья в Самаре отравилась приобретённой в магазине питьевой водой

«360»: Трое рабочих упали с восьмиметровых строительных лесов на ВДНХ

Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии
#королёв
#наркотики
#полиция
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семья в Самаре отравилась приобретённой в магазине питьевой водой
11 июня 2024, 08:33

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

В Самаре семье потребовалась медицинская помощь из-за отравления. Симптомы появились после того, как они попробовали питьевую воду «Легенды Байкала», купленную в магазине «Вкус Вилл».
Пострадавшие заказали доставку воды в интернет-магазине «Вкус Вилл» 8 июня, сообщает телеграм-канал Baza. Женщина выпила стакан воды, а её муж и ребёнок сделали всего по нескольку глотков. После этого все трое почувствовали во рту сильное жжение. Супруги уверены, что болезненные симптомы появились именно после употребления воды, так ничего больше они не ели и не пили.

Пострадавшие обратились к медикам, а также связались с администрацией магазина. Выяснилось, что похожие симптомы появились у нескольких работников склада, попробовавших эту воду.

Вода в Самару поставлялась со склада в Казани. Накануне, 10 июня, полицейские изъяли со склада в Самаре, где непосредственно собирался онлайн-заказ, несколько бутылок воды и отправили их на экспертизу. Свою собственную проверку качества воды проведёт и сам магазин. Пока данную партию воды сняли с продажи.

Читайте также:

Детские учреждения в Буйнакске отправили на карантин из-за массового отравления

Возбуждено уголовное дело по факту отравления 20 кадетов подмосковного училища

Россиянам назвали основные симптомы отравления хлором
#вода
#магазин
#пострадавшие
#женщина
#супруги
#полицейские
#симптомы
#склад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«360»: Трое рабочих упали с восьмиметровых строительных лесов на ВДНХ
11 июня 2024, 08:07

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Трое рабочих упали с восьмиметровых строительных лесов на ВДНХ. Об этом пишет Telegram-канал «360.ru».
Сообщается, что произошло это рядом с фонтаном Дружбы народов. Люди упали прямо на асфальт. В этот момент рабочие устанавливали сценические конструкции. На месте работает несколько машин скорой помощи. Иной информации не приводится.

Ранее сообщалось, что медведь вломился в дом к женщине и съел ее. Останки 71-летней пенсионерки нашли 8 ноября 2023 года. Проведенные исследования показали, что животное набросилось на женщину и разорвало ей шею. Пенсионерка часто кормила кошек на крыльце дома, выбрасывала мусор на территории дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии

Студент жестоко убил преподавательницу Вологодского госуниверситета

В Москве ребёнок едва не погиб из-за включённого миксера
#рабочие
#асфальт
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии
11 июня 2024, 07:43

Фото: istock /Jozsef Soos

В горах Северной Осетии потерпел крушение военный самолет Су-34 ВКС РФ. Об этом заявили в МО РФ.
Экипаж самолета погиб. В ведомстве уточнили, что самолет потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Самолет Су-34 упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.

Ранее сообщалось, что жители Северной Осетии рассказали о крушении неизвестного летательного аппарата в горах. Очевидцы отмечали, что около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.

На Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей. Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Самолет с вице-президентом Малави Чилима мог потерпеть крушение

Самолет ВСУ впервые нанес удар по цели в России за пределами новых регионов

ПВО Белгорода сбила украинский самолёт Миг-29 южнее Волчанска
#самолет
#шоссе
#жители
#всу
#крушение
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Северной Осетии проверяются данные о крушении военного самолета
Baza: в Северной Осетии, предположительно, разбился военный самолет
11 июня 2024, 06:58

Фото: istock / Vital Hil

Жители Северной Осетии сообщили о крушении неизвестного летательного аппарата в горах. Предположительно, это военный самолет, возможно, истребитель Су-30. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
«По словам очевидцев около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау», — пишет издание.
Отметим, что на данный момент официального подтверждения не поступало. По предварительной информации, речь может идти об истребителе Су-30, однако точных сведений пока нет.

По данным канала, на место выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

До этого сообщалось, что президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета, на борту которого находился вице-президент государства. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Читайте также:

Семье потребовалась помощь медиков из-за ожога рта в Самарской области

Студент жестоко убил преподавательницу Вологодского госуниверситета

ТАСС: еще один фигурант арестован по делу генерала Попова

#самолет
#спасатели
#жители
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
ФСБ: житель Камчатки задержан по подозрению в сотрудничестве с СБ Украины
11 июня 2024, 03:51

Фото: istock / 7713Photography

На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ. Об этом проинформировала пресс-служба ФСБ России по региону.
Сообщается, что после начала спецоперации гражданин самостоятельно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе.

«Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — сказано в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН по подозрению в совершении преступления. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Семье потребовалась помощь медиков из-за ожога рта в Самарской области

Студент жестоко убил преподавательницу Вологодского госуниверситета

ТАСС: еще один фигурант арестован по делу генерала Попова

#дело
#уголовное дело
#фсб
#данные
#мужчины
#рф
#сбу
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф