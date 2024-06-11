Скончался от обезвоживания: Двое французов пытались проникнуть на Байконур

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Двое граждан Франции пытались проникнуть на космодром Байконур, по дороге один из них скончался от обезвоживания, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника предприятия.
«Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали «классический» путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», — рассказал собеседник агентства.
Француз не смог самостоятельно помочь своему спутнику. Он побежал искать подмогу на трассе, но не смог подоспеть к товарищу вовремя. Он умер от обезвоживания.
Напомним, Байконур располагается на территории Казахстана и является крупнейшим действующим космодромом в мире.
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