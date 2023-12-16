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Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур

«Роскосмос»: ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту второй спутник «Арктика-М»
16 декабря 2023, 13:05
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Роскосмос».
Отмечается, что выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более четырех с половиной часа. Как стало известно, благодаря спутникам будет обеспечен круглосуточный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана в любую погоду, а также регулярная и бесперебойная связь.

Напомним, первый аппарат данной модели был запущен с космодрома Байконур в конце февраля 2021 года. Полностью развернуть группировку «Арктика-М» планируется к 2031 году.


Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный произошел запуск ракеты «Союз 2.1б», на борту которой находится первая за последние 50 лет российская автоматическая станция «Луна-25»

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SHOT: аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку вчерашним тестовым рейсом

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#аэропорт
#луна
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#ракета
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#мониторинг
#роскосмос
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Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Алексей Макаров
16 декабря 2023, 12:46

Фото: istockphoto/fotyma

На 83-м году жизни умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе хоккейного клуба «Спартак» Алексей Макаров.
Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Алексей Макаров выступал за «Спартак» с 1960 по 1972 год. За это время он выиграл три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали советских чемпионатов. 

Макаров, являясь игроком «Спартака», забросил 74 шайбы в 384 матчах чемпионата СССР.

О причинах смерти спортсмена не сообщается. 

Ранее сообщалось, что вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова умерла  в возрасте 93 лет, передает РБК.
Причины смерти публициста в настоящее время не названы.

Литератор была женой известного писателя Андрея Синявского. У пары есть совместный сын, который родился во Франции и пошел по стопам знаменитого отца.

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#ссср
#хоккей
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#новости
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SHOT: аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку вчерашним тестовым рейсом
16 декабря 2023, 12:43

Фото: iStock/frentusha

Аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку тестовым рейсом, который произошел вчера, 15 декабря. Сейчас сотрудники воздушной гавани ждут приказа Росавиации о возобновлении работы и полётов гражданских самолётов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Отмечается, что вместе с рейсом «Азимута» в проверке аэропорта были задействованы студенты профильных колледжей, участвовавшие в симуляции полноценной работы аэропорта. По итогам проверки аэропорт получил оценку «отлично» от надзорных органов. Как стало известно, полноценное возобновление работы краснодарского аэропорта ожидается 25 декабря.

Напомним, 15 декабря гавань приняла первый с начала СВО гражданский самолёт без пассажиров на борту. Он следовал из Минеральных Вод. Тестовый полёт совершался для проверки систем краснодарского аэропорта.

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#аэропорт
#губернатор
#проверки
#студенты
#сво
#краснодарский край
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Синоптик Вильфанд пообещал россиянам морозы до минус 45
16 декабря 2023, 11:25

Фото: istockphoto/Viorel Kurnosov

Аномальные морозы до минус 45 градусов придут в некоторые российские регионы в ближайшие выходные.
Об этом рассказал Ura.Ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Морозы наступят в Челябинской, Омской и Курганской областях, на Алтае. В Бурятии на будущей неделе температура опустится ниже 40 градусов.

По словам Вильфанда, циклон «Ваня», который накрыл Москву, двинется на север и вызовет сильные снегопады в Новгородской, Псковской, Ленинградской и Вологодской областях. На смену «Ване» в столицу придет теплая погода — от минус 5 до плюс 3 градусов ожидается на будущей недели. 

Также первая декабрьская оттепель придет в московский регион уже в предстоящие выходные. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, на смену мощному снегопаду придёт морозная погода. Но задержится она в регионе всего на день.

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#погода
#новости
#зима
#морозы
#россия
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В России предложили запретить название «детское шампанское»
16 декабря 2023, 06:39

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Султан Хамзаев предложил запретить название «детское шампанское» и призвал наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей
«Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют "детским шампанским" и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции <...> Предлагаю запретить использование в России товарного наименования «детское шампанское», а сами эти напитки — безалкогольные, сокосодержащие — оставить в продаже под нейтральным наименованием», — объясняет парламентарий в своём обращении к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову (цитата по РИА Новости).

Кроме того, депутат Хамзаев предложил запретить предприятиям розничной торговли выкладывать предназначенные для детей товары в непосредственной близости от мест размещения алкогольной продукции.


Алкогольное мороженое приравняют к алкогольной продукции со всеми вытекающими последствиями. По словам Султана Хамзаева, под данные ограничения попадают мороженое, замороженные фруктовые десерты, плодово-ягодные леденцы, овощные десерты и смеси для их приготовления, содержащие более 0,5 процента этилового спирта.


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#шампанское
#дети
#депутаты
#госдума
#запрет
#алкоголь
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Блиновская не смогла «скостить» себе половину долга перед государством
ТАСС: ФНС отказала Елене Блиновской в просьбе о двукратном снижении долга
16 декабря 2023, 04:14

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Управление Федеральной налоговой службы по Москве оставило в силе решение о налоговых требованиях, заявленных к блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей, несмотря на просьбу защиты снизить долг минимум вдвое. Об этом агентству ТАСС эксклюзивно рассказала адвокат создательницы «Марафона желаний» Наталия Сальникова.
«Аргументы защиты учтены не были», — сказала Сальникова.

Теперь решение налогового органа о взыскании с Блиновской недоимок, штрафов и пеней в общей сумме 1,4 миллиарда рублей официально вступило в силу.

Ранее налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 млрд рублей блогеру Еленой Блиновской. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала её адвокат Наталия Сальникова. Задолженность по налогам составляет 918 миллионов рублей, а остальные 1,4 миллиарда составляют пени и штрафы.

Напомним, блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Суд решил 14 ноября продлить домашний арест подсудимой до конца января 2024 года.

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#долги
#суд
#фнс
#блогер
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Эльфов признали серьёзной угрозой для нацбезопасности России
16 декабря 2023, 01:08

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Эльфы представляют серьезную национальную угрозу для безопасности России, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев во время своего выступления в Кургане на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья». В чём именно заключается угроза стране со стороны эльфов, он не уточнил.
По его словам, в России при последней переписи населения официально была зафиксирована эльфийская народность — эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч россиян. 

«По Конституции РФ национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, которые учат эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, я считаю это серьезной угрозой», — отметил Андрей Худолеев. 

Общественник также подчеркнул, что в «Яндекс Переводчике» есть перевод с эльфийского, но нет многих реальных языков РФ. 

Напомним, что вымышленный эльфийский язык разработал Дж. Р. Р. Толкин, автор книг «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно» и других.

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#россия
#безопасность
#язык
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Аэропорт «Пулково» передали из рук киприотов российскому правительству
Новым владельцем аэропорта Пулково станет созданная правительством РФ структура
15 декабря 2023, 23:29

Фото: iStock/alexflower

Российское правительство постановило создать ООО «Холдинг ВВСС», который станет новым владельцем петербургского аэропорта «Пулково» вместо кипрской структуры. Об этом пишет РБК.
Это решение принято на основании соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, который носит название «О применении специальных экономических мер в сфере воздушного транспорта в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Согласно указу, все 100% долей кипрской компании Thalita Trading Limited в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» (ООО, которое с 2010 года управляет Пулково) передают в собственность «Холдинга ВВСС». 

Как сообщает ТАСС, уставный капитал нового холдинга составит 169 млрд рублей. Генеральным директором назначается Илья Шабалин. Местом нахождения компании определен Санкт-Петербург. При этом её российские акционеры, в отличие от иностранных, сохранят свои права по распоряжению акциями.

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#аэропорты
#правительство
#санкт-петербург
#владимир путин
#указ
#компании
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В Московском зоопарке установили главную экоёлку страны с необычными игрушками
15 декабря 2023, 22:54

Фото: пресс-центр премии «Экология – дело каждого»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Московском зоопарке главную экологичную ёлку страны. Об этом сообщили в пресс-центре Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
Украшения для ёлки создали участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка». Она была организована Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». 
 
Восьмиметровую ель украсили работами авторов из всех регионов, в том числе из ЛНР и ДНР. Всего поступило свыше 5 тыс экологичных новогодних игрушек из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.
 
Светлана Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова торжественно перерезали красную ленту на церемонии открытия. 
«Сегодня мы с нашими друзьями и партнёрами чувствуем себя настоящими волшебниками. Мы счастливы представить эту невероятную по своей красоте и экологичности ёлку. Мы тронуты потрясающими новогодними игрушками! От каждой исходит сердечное тепло и забота об окружающей среде», – сказала Радионова.
На церемонию пригласили юных авторов экоигрушек. Ребята сами повесили свои украшения на новогоднее дерево. Это экологичная панда, яркие фонарики из пластиковых бутылок, красные сапожки Санты из старых носков, гирлянды из неработающих электрических лампочек, ажурные веера из одноразовых вилок и кусочков кружева и многое другое. 
«Мне очень приятно, что экоёлка будет радовать посетителей Московского зоопарка! Спасибо ребятам, которые изготовили удивительные игрушки на тему защиты редких животных. Вместе с Росприроднадзором мы спасли не одного краснокнижного зверя и очень надеемся, что эти истории послужат для подрастающего поколения важным примером ответственного отношения к дикой природе», – отметила Акулова.
Для гостей провели экскурсию, во время которой они навестили животных, спасённых совместными усилиями Росприроднадзора и специалистов зоопарка. 
 
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#экологическая акция
#ёлка
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#экология
#зоопарк
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В селе Дмитровский Погост снесли заброшенный психоневрологический интернат
15 декабря 2023, 22:29

Фото: сайт Мособлархитектуры

В селе Дмитровский Погост городского округа Шатура снесли аварийное недостроенное здание психоневрологического дома-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Сооружение долго находилось в заброшенном состоянии. Несущие железобетонные конструкции были сильно повреждены, а каркас потерял устойчивость. Объект был признан аварийным и подлежал сносу. Участок освободили от постройки и строительного мусора. Порядок его использования пока не определён», – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
 Дом-интернат площадью более 18 тыс кв м начали строить ещё в конце 1980-х годов, однако работы завершены не были.
 
По данным ведомства, всего в городском округе Шатура выявили 60 объектов незавершённого строительства. Снесли, достроили и привели в порядок половину от общего количества.
 
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