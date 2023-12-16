Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Роскосмос».
Отмечается, что выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более четырех с половиной часа. Как стало известно, благодаря спутникам будет обеспечен круглосуточный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана в любую погоду, а также регулярная и бесперебойная связь.
Напомним, первый аппарат данной модели был запущен с космодрома Байконур в конце февраля 2021 года. Полностью развернуть группировку «Арктика-М» планируется к 2031 году.
Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный произошел запуск ракеты «Союз 2.1б», на борту которой находится первая за последние 50 лет российская автоматическая станция «Луна-25»
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Напомним, первый аппарат данной модели был запущен с космодрома Байконур в конце февраля 2021 года. Полностью развернуть группировку «Арктика-М» планируется к 2031 году.
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Екатерина Коршунова