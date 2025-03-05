СКР призвали проверить Oxxxymiron* на совращение школьниц

Общественное движение «Зов народа» обратилось в Следственный комитет России (СКР) с призывом проверить бежавшего из России рэпера Мирона Федорова*, более известного под псевдонимом Oxxxymiron*, на совращение и насилие над школьницами. Об этом рассказал глава движения Сергей Зайцев в беседе с RT.