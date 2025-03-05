СКР призвали проверить Oxxxymiron* на совращение школьниц

Мирон Федоров (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Общественное движение «Зов народа» обратилось в Следственный комитет России (СКР) с призывом проверить бежавшего из России рэпера Мирона Федорова*, более известного под псевдонимом Oxxxymiron*, на совращение и насилие над школьницами. Об этом рассказал глава движения Сергей Зайцев в беседе с RT.
Поводом, как отмечается, послужил подкаст «Дочь разбойника», где две девушки заявили, что артист их изнасиловал. Первая, Виктория Кучак, утверждает, что познакомилась с Федоровым* в 13-14 лет, а когда ей исполнилось 16, рэпер надругался над ней. Вторая девушка, Вера Маркович, заявила, что повстречала исполнителя в 15 лет, а спустя год подверглась изнасилованию.
Рэпер Oxxxymiron* объявлен в розыск МВД России
Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за пост в соцсети без маркировки иноагента
Минюст внес в список экстремистских материалов песню Оксимирона* «Последний звонок»
*Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России
«Oxxxymiron*, этот выкормыш иноагентов, годами промывал мозги нашей молодежи, сеял смуту и подрывал традиционные ценности России. А теперь мы узнаем, что за красивыми словами скрывается похотливый извращенец и насильник. Если эти обвинения подтвердятся, то Федоров* должен гнить в тюрьме», — заявил председатель «Зова народа».Читайте также:
Рэпер Oxxxymiron* объявлен в розыск МВД России
Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за пост в соцсети без маркировки иноагента
Минюст внес в список экстремистских материалов песню Оксимирона* «Последний звонок»
*Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России
Данил Пономарев