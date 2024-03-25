СКР устанавливает организаторов теракта в «Крокус сити холле»

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет устанавливает организаторов теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СК РФ.
Сейчас ведутся следственные действия с обвиняемыми на предмет получения значимых для следствия данных о подготовке и совершении террористического акта, установления соучастников преступления, в том числе организаторов.
24 марта, председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение как можно быстрее установить организаторов террористического акта в «Крокус сити холле». Он также заявил о необходимости восстановить картину теракта в подробностях, в том числе и всех предшествовавших событий.
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«В рамках уголовного дела, в том числе по изъятым вещественным доказательствам, назначены и проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего», — сообщили в ведомстве.
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Алина Юрчак