Скрытые камеры и секс-игрушки: школьный водитель совратил ученицу в Санкт-Петербурге

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Сотрудника элитного учебного заведения в Санкт Петербурге, работающего водителем и фотографом, задержали по подозрению в совершении насильственных действий в отношении 15-летней ученицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
В рабочем кабинете школьного водителя обнаружили скрытые видеокамеры, а в квартире – интимные игрушки.
Следственные органы утверждают, что инцидент произошёл непосредственно в учебном заведении, предположительно, в конце предыдущего учебного года.
В отношении 57-летнего Сергея возбуждено уголовное дело по статье, касающейся сексуальных насильственных действий с участием несовершеннолетних. В настоящее время Сергей находится в изоляторе.
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Следственные органы утверждают, что инцидент произошёл непосредственно в учебном заведении, предположительно, в конце предыдущего учебного года.
В отношении 57-летнего Сергея возбуждено уголовное дело по статье, касающейся сексуальных насильственных действий с участием несовершеннолетних. В настоящее время Сергей находится в изоляторе.
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Анастасия Хохлова