«Часть процесса»: врач УЗИ из поликлиники развращал малолетних мальчиков под видом лечения

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Коллеги и руководство поликлиники отзывались о 37-летнем враче Александре исключительно, как о «высококвалифицированном специалисте». Родители несовершеннолетних пациентов также оставляли положительные отзывы о работе «узиста» на сайтах медицинских учреждений, однако позже выяснилось, что во время обследования врач домогался своих маленьких пациентов. Подробнее о том, что произошло в одной из поликлиник Санкт-Петербурга – в материале «Радио 1».
Врач из Санкт-Петербурга: что о нем известно
В свои 37 лет Александр жил с родителями и не имел никаких романтических отношений – ни подруги, ни спутницы жизни, ни детей. Друзей у мужчины также не оказалось. Врач вел замкнутый образ жизни, день за днем перемещаясь между домом и работой. Его пожилые родители не замечали ничего необычного в его поведении.
Однако позже правоохранители обнаружат на его компьютере материалы порнографического характера, включая записи с участием несовершеннолетних и даже совсем маленьких детей. Следователям удалось установить всех несовершеннолетних пациентов, которые обращались к врачу прежде. Подростки рассказали, какие действия совершал врач во время УЗИ.
Врач-узист домогался несовершеннолетних пациентов
Фото: iStock/Irina_Geo
Многие подростки во время УЗИ не замечали ничего необычного. Врач свои действия объяснял «частью медицинской процедуры», поэтому несовершеннолетним не приходило в голову обо всем рассказать родителям. Оказалось, что Александр просил подростков полностью раздеваться и принимать достаточно откровенные позы во время осмотра. Примечательно, что преимущественно врач домогался пациентов мужского пола.
Развратные действия в отношении детей
Оказалось, что «узист» зашел еще дальше, чем выяснилось изначально. Об этом правоохранителям стало известно после беседы с двумя его пациентами. За требованиями полностью оголиться, стояли развратные действия. Таких инцидента было два: в отношении 16-летнего подростка и 13-летнего мальчика.
«Доктор произвел сексуальные действия, выдавая их за часть лечебного процесса, убеждая, что его неподобающее поведение является необходимой частью ультразвукового обследования», – пояснил собеседник издания «КП-Петербург».
Реакция родителей несовершеннолетних пациентов
В отношении врача возбуждено уголовное дело, выявлены еще пять жертв врача-домогателя. Родители несовершеннолетних пациентов до сих пор не могут поверить в происходящее.
«Доктор умел устанавливать контакт с ребенком», «Самый добрый врач в детской поликлинике. Очень вежливый и внимательный, как это могло произойти», «Хочется верить, что это ошибка», – обсуждают произошедшее родители несовершеннолетних.
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