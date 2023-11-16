Следователи устанавливают обстоятельства обрушения дома в Астрахани

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Следователи работают на месте обрушения дома в Астрахани, устанавливаются причины происшествия. Об этом сообщили с региональном управлении Следственного комитета.
Ранее в Главном управлении МЧС по Астраханской области сообщили, что произошло частичное обрушение жилого пятиэтажного дома. На наружной стене здания сначала появилась трещина, а затем обрушились два подъезда. В настоящее время на месте происшествия происходит разбор завалов. Из дома были эвакуированы 213 человек, которых разместят в ближайших школах.
Следователи СУ СК России по Астраханской области находятся на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. После завершения разбора завалов, ими будет проведён осмотр территории.
В ведомстве отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Анастасия Чинкова