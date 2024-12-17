Следствие допустило появление новых эпизодов в деле Тимура Иванова

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
В деле экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Фигурант дела мог совершать преступления и при других обстоятельствах, в том числе в иные периоды времени, говорится в материалах следствия. Уточняется, что Иванов может быть причастен и к другим противоправным действиям. Изначально он обвинялся в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Иванов распределял полученные коррупционным путем средства между родственниками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.
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Ранее сообщалось, что Иванов распределял полученные коррупционным путем средства между родственниками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.
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Екатерина Коршунова