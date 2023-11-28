«Смелый поступок»: Ханты-Мансийский чиновник прилюдно покаялся за пьяную езду

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Глава Берёзовского района Павел Артеев Ханты-Мансийского автономного округа добровольно покаялся за пьяную езду в социальной сети.
«Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения. Жаль, что понимаешь всю серьезность ситуации после совершенного деяния. Готов понести наказание, предусмотренное законом. Искренне сожалею о содеянном», - написал Артеев.
По словам самого чиновника, в ночь с 24 на 25 ноября он злоупотребил спиртным и сел за руль. В результате, он не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. Его поймали сотрудники ГИБДД в районе посёлка Берёзово.
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