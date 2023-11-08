Снегоход с тремя россиянами ушел под лед

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В Оймяконском районе Якутии снегоход с тремя мужчинами провалился под лед. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональную прокуратуру.
«В Оймяконском районе в местности Туостаах в 25 км от села Оймякон на реке Индигирке провалился под лед снегоход «Буран», на котором находились трое мужчин 1956, 1980 и 1984 годов рождения», — сказано в сообщении прокуратуры.Сотрудникам экстренных служб ведутся поисковые работы, на данный момент тела не обнаружены.
Ранее сообщалось, что полицейские совместно со спасателями разыскивают группу из пяти туристов, пропавших в Свердловской области. Путешественники планировали сплав по реке Вижай.
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