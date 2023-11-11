Сотрудники двух московских офисов устроили кровавую разборку в бизнес-центре

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Сотрудники двух компаний, расположенных по соседству, сошлись в рукопашной схватке. Офисы расположены в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-сити».
Ссора между менеджерами фирм началась из-за обвинений в мошенничестве. Началось все четыре месяца назад, когда у компании «Завод ПСМ», специализирующейся на инжиниринге и производстве электростанций, появился «замечательный сосед» — загадочная фирма «Стратегия», сообщает телеграм-канал Baza. Ребята как-то сразу показались подозрительными, поэтому инженеры решили за ними повнимательнее последить. Один из сотрудников как-то увидел, как клиентка отдает менеджеру стратегии крупную сумму денег. После этого он спросил женщину, осознанно ли она это делает.
На следующий день выяснять отношения в офис компании «Завод ПСМ» пришли два работника «Стратегии» весьма крепкого телосложения. Они настойчиво попросили соседей не лезть в их бизнес. Оказалось, компания предлагает населению выгодно вложиться через них в криптовалюту. Также руководители «Стратегии» нажаловались владельцу офиса и управляющей компании. Гендиректор же «Завода ПСМ» пообещал написать заявление в полицию.
К вечеру ситуация накалилась. Сотрудники двух компаний сначала переругались между собой в лифте. Потом, как рассказал гендиректор строительной фирмы, к ним в офис пришли 16 работников стратегии и напали на троих его менеджеров — остальной персонал к тому времени разошелся по домам. Побоище закончилось разбитыми головами, сломанными челюстями и ушибами ребер. Пострадавшие уже написали заявление в полицию. Проводится проверка.
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На следующий день выяснять отношения в офис компании «Завод ПСМ» пришли два работника «Стратегии» весьма крепкого телосложения. Они настойчиво попросили соседей не лезть в их бизнес. Оказалось, компания предлагает населению выгодно вложиться через них в криптовалюту. Также руководители «Стратегии» нажаловались владельцу офиса и управляющей компании. Гендиректор же «Завода ПСМ» пообещал написать заявление в полицию.
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Александр Бойцов