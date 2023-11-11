Массовая драка произошла на турнире по MMA в Московской области

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На турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights в Москве произошла стыка, которая обернулась массовой потасовкой в зрительном зале Live Arena.
По информации ТАСС, столкнулись глава лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Ситуацию усложнило вмешательство зрителей, что вынудило охрану и ОМОН принять меры для восстановления порядка.
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Артем Кузьмин