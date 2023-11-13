Сотрудники «Уральских авиалиний» отказывались пускать на борт беременную женщину

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Сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии» отказывались пускать на рейс беременную женщину и её жениха, об этом сообщает E1.RU.
Будущие родители отдыхали в Санкт-Петербурге, а 12 ноября должны были лететь в Екатеринбург.
Ждать вылета своего рейса им пришлось 3,5 часа, вылет постоянно откладывали. При этом, как отметила пострадавшая, они сидели в кафе прямо напротив табло и выдвинули к самолёту сразу, как на нём загорелась надпись о старте посадки. Однако, подойти к стойке, екатеринбуржцы услышали отказ.
Сотрудники авиакомпании заявили им, что они опоздали и посадка уже завершена. Пара не растерялась и начала снимать происходящее на телефон.
В результате, свердловчан пропустили в самолёт только когда женщина заявила, что находится на третьем месяце беременности. Но только с условием, что они удалят с телефонов записанные видео.
Представители авиакомпании эту ситуацию пока никак не прокомментировали.
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Ждать вылета своего рейса им пришлось 3,5 часа, вылет постоянно откладывали. При этом, как отметила пострадавшая, они сидели в кафе прямо напротив табло и выдвинули к самолёту сразу, как на нём загорелась надпись о старте посадки. Однако, подойти к стойке, екатеринбуржцы услышали отказ.
В результате, свердловчан пропустили в самолёт только когда женщина заявила, что находится на третьем месяце беременности. Но только с условием, что они удалят с телефонов записанные видео.
Представители авиакомпании эту ситуацию пока никак не прокомментировали.
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Евгения Парфентьева