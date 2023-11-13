В Иркутске одиннадцатилетний мальчик ушёл с другом в кино и не вернулся

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В Иркутске пятиклассник ушёл с другом в кино. Уже три дня никто не знает, где находится ребёнок, об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По информации СМИ, 11 ноября одиннадцатилетний Давид Мятиненко вместе с другом пошёл в кино в торговый центр «Сильвер молл». Известно, что после окончания сеанса ребёнок сел в такси, но до дома так и не доехал. Таксист, который сейчас находится на допросе, утверждает, что завершил заказ в микрорайоне Зелёный берег.
В Mash отметили - мальчик был одет в чёрный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы, тёмно-синюю шапку и белые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местоположении пятиклассника просят обращаться в полицию.
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В Mash отметили - мальчик был одет в чёрный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы, тёмно-синюю шапку и белые кроссовки.
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Евгения Парфентьева