Спецназ подмосковной Росгвардии задержал серийных грабителей ювелирных магазинов

Сотрудники СОБРа «Булат» Росгвардии Московской области задержали двоих грабителей ювелирного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Злоумышленники в чёрных масках зашли в ювелирный магазин на проспекте Мира во Фрязине, разбили несколько витрин, высыпали драгоценности в рюкзак и скрылись. Всего им удалось похитить 155 ювелирных изделий», – говорится в сообщении.Через некоторое время подмосковные росгвардейцы вместе с коллегами из полиции задержали двоих подозреваемых в местах их проживания в Люберцах и Фрязине. Оказалось, что ранее ни уже были судимы.
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Лора Луганская